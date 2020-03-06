Контрабанда и мошенничество. Бизнесмен рассказал о схемах Игоря Бурмы

Приближенный к семье Александра и Галины Герег предприниматель Игорь Бурма помогает компаниям уклоняться от таможенных сборов, а в случае возникновения проблем «исчезает» и угрожает своим экс—партнерам. Об этом говорится в письме пострадавшего бизнесмена, которое на условиях анонимности опубликовали Вести.

Компания пострадавшего больше 15 лет продает в Украине пряжу. Продукцию импортируют из разных стран. Собственник рассказал, что всегда работал в белую и, как любой бизнесмен, мечтал вывести свою продукцию на полки крупнейшей сети гипермаркетов «Эпицентр». «Знакомые через знакомых познакомили меня с Игорем Бурмой. Его представили как человека из семьи Герег, собственников „Эпицентра“, который может помочь нашей продукции встать на полки их гипермаркетов», — говорится в письме.

Бурма помог и заодно предложил услуги своей брокерской фирмы «Укрброксервис». «Уже на первой встрече рассказал (Бурма — ред.), что через нее возит для „Эпицентров“ контрабандную продукцию, занижая таможенную стоимость и указывая в документах меньшее количество товаров. Уверял, что это очень выгодно и безопасно, что все так делают, а нам он обеспечит такие же условия, как и „Эпицентру“. Вроде у него в Черновицкой области на таможне все было „схвачено“ и все значительные потоки в „Эпицентры“ проходили именно через него», — рассказал пострадавший.

Стороны договорились о «партнерстве». Однако во время одной из плановых операций таможенники задержали, а позже конфисковали партию пряжи. В офисе и на складах фирмы прошли обыски, компанию обвинили в контрабанде и подделке документов, оформление которых взял на себя Бурма. «На наши просьбы помочь Бурма и его Укрброксервис просто отстранились и умыли руки. Когда я начал требовать вмешаться ситуацию и пообещал предоставить правоохранителям всю информацию о его „бизнесе“ и схемах „Эпицентра“ и Герег, меня начали запугивать. Мне и моей семье звонили с угрозами какие—то странные люди, говорили, чтобы я молчал и не вспоминал ни Бурму, ни Герег, пугали, что „Эпицентр“ меня раздавит», — рассказал мужчина.

При этом, по его информации, ни ГБР, ни таможенники не остановили поток товаров «Эпицентра» через Черновицкую таможню. После проблем с правоохранителями автор обращения нашел немало других обманутых Бурмой предпринимателей, многие из которых едва не лишились бизнеса. «Оказалось, что кидать клиентов для Бурмы обычное дело. Надеюсь, то им и его деятельностью в ближайшее время заинтересуются правоохранители», — написал пострадавший.

Напомним, ранее СМИ писали о том, как «Эпицентр» при помощи фирмы—прокладки и цепочки посредников минимизирует суммы НДС на таможне, а также может «легализовывать» в Украине товар из РФ и оккупированных ею территорий.