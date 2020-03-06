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В ВОЗ не надеются, что теплая погода поможет справиться с коронавирусом

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В ВОЗ не надеются, что теплая погода поможет справиться с коронавирусом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Нам пока что не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — заявил Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве, передает Интерфакс.

«Это ложная надежда — полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет», — добавил Райан.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру.

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По состоянию на 6 марта, в мире выявлено более 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались. Наиболее эпидемиологически неблагополучными странами являются Южная Корея, Иран и Италия.

ВОЗ, коронавирус
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Пятница, 6 марта 2020
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