Число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек. Такие данные огласили ученые Университета Джона Хопкинса (США), передает Sky News. Также об этом пишет The Guardian. При этом количество новых случаев заболевания в континентальном Китае продолжает снижаться.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, по итогам 6 марта в стране зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, что на 44 меньше, чем сутками ранее. Умерли 28 человек, все — жители провинции Хубэй, где была впервые зафиксирована вспышка новой болезни.
Власти Китая также сообщили, что только за последние сутки 1678 человек были выписаны, а 4873 — освобождены из карантина.
По подсчетам SCMP, всего в разных странах коронавирусом заразилось более 100,7 тыс. человек, 3455 умерло, более 55 тыс. выздоровело. Абсолютное большинство погибших и выписанных — жители Китая.
На втором месте, после КНР, по числу жертв стоит Италия (197 человек). Далее следуют Иран (124), Южная Корея (42) и США (14).
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