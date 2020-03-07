В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирован еще один человек

Еще один житель Черновицкой области госпитализирован в областную клиническую больницу в связи с подозрением на коронавирус COVID-19, сообщает областная государственная администрация (ОГА).
«Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19», — говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.
Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек.
Ранее сегодня стало известно, что исследования 16 образцов материалов в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) показали отрицательные результаты на коронавирус COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ по состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются», — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что всего с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат.
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