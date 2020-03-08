В Китае из-под завалов обрушившегося отеля извлекли 50 человек

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).

«По словам местных властей, двое из 50 человек, вытащенных из-под обломков, мертвы, спасатели все еще ищут выживших», — говорится в сообщении.

Здание отеля обрушилось 7 марта. Отмечалось, что под завалами находятся 70 человек. При этом спасли 34 человека.

Открытие отеля на 80 номеров состоялось в 2018 году. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020-м он стал карантинным центром.