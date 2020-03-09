Нефть Brent немного отыграла падение и торгуется на уровне $36

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне находится на уровне $36,15 (-20,2%) за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:00 по Киеву.
На пике снижения цена нефти этого сорта опускалась до $31,02 за баррель (-31,5%).
Нефть марки WTI торгуется на уровне $33,2 за баррель (-19,7%). При этом минимальная цена текущих торгов составляла $27,34 за баррель (-33,8%).
Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.
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