Цена нефти выросла на 10% после падения накануне

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 9,4% до $37,93 по состоянию на 14:00 по Киеву, свидетельствуют данные биржи ICE.

Котировки нефти WTI растут на 9,6% до $34,81 за баррель.

В понедельник 9 марта, цены на нефть обвалились на 32%, то есть до уровней 2016 года. Этот обвал стал максимальным дневным падением с 1991 года.