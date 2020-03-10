МАУ сокращает рейсы в ряд европейских стран и внутри Украины

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» («МАУ») сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.
«В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничениями интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, „МАУ“ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины», — говорится в сообщении на странице авиакомпании в Facebook во вторник.
«МАУ» отмечает, что о дальнейших своих решениях авиакомпании в контексте введения карантина в Италии она проинформирует позже.
Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. «МАУ» рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании.
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