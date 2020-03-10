Авиакомпании Европы отменяют рейсы в Италию из-за коронавируса

Крупнейшие европейские авиаперевозчики сокращают и отменяют рейсы в Италию из-за вспышки коронавируса в этой стране, сообщает агентство Associated Press.

Авиаперевозчик British Airways заявил, что отменил все перелеты в Италию, и пока не предоставляет информацию о будущих рейсах. Ryanair отменяет все рейсы в Италию и из этой страны с 14 марта по 9 апреля. В компании добавили, что все находящиеся в Италии пассажиры могут улететь домой на одном из рейсов, которые будут выполняться до 13 марта. Air France сокращает вдвое количество рейсов в Италию до конца марта, а также приостанавливает перелеты в Гонконг и в Тайбэй до 29 марта.

В Италии по состоянию на вечер 9 марта было зафиксировано 9172 подтвержденных случая заболевания, скончались 463 человека.