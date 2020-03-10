Нацбанк резко ослабил официальную гривну

Национальный банк Украины на среду, 11 марта, ослабил официальный курс гривны на 39 копеек — до 25,3135 грн за доллар против 24,9215 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,7916 грн против 28,2336 грн накануне.

Согласно данным НБУ, с начала 2020 года официальный курс гривны к доллару США был выше 25 грн только два дня: 3 февраля — 25,0294 грн за доллар, 4 февраля — 25,0836 грн за доллар.