Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№ 3196).

Президент во вторник подал в парламент данный законопроект как безотлагательный.

В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной Рады.

Текста законодательной инициативы и сопроводительных документов на сайте парламента по состоянию на вечер вторника нет.

Помимо этого Зеленский внес в парламент также законопроекты «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины «О Службе безопасности Украины» (№ 3197) и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины «О Службе безопасности Украины» (№ 3198).

На сайте парламента также пока отсутствуют тексты этих законопроектов и сопроводительные документы к ним.

Как сообщалось, 4 марта глава СБУ Иван Баканов заявил, что проект закона о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду в ближайшие дни.

«Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде», — сказал Баканов с трибуны парламента в среду вечером.

Он подчеркнул, что положения и нормы, предусматриваемые законопроектом СБУ, являются дискуссионными. «Готов к компромиссу», — подчеркнул Баканов.

Вместе с тем, он добавил, что СБУ и до принятия закона меняет подходы к своей работе.