Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают отыгрывать падение, произошедшее после того, как страны ОПЕК не смогли договориться с Россией о расширении и продлении действия соглашения об ограничении нефтедобычи.
По итогам торгов 9 марта стоимость барреля марки Brent на электронной бирже ICE упала более чем на 24%, на следующий день его цена выросла на 10,1%, а в среду, 11 марта, продолжила свой рост. На максимуме, достигнутом рано утром, стоимость барреля Brent поднималась до $39,59, что на 6,37% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Схожими темпами росла и цена нефти марки WTI. На пике стоимость барреля WTI поднималась 11 марта до отметки $36,33, что на 5,73% выше уровня предыдущего закрытия торгов.
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