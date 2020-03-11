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Цены на нефть продолжают расти

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Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают отыгрывать падение, произошедшее после того, как страны ОПЕК не смогли договориться с Россией о расширении и продлении действия соглашения об ограничении нефтедобычи.

По итогам торгов 9 марта стоимость барреля марки Brent на электронной бирже ICE упала более чем на 24%, на следующий день его цена выросла на 10,1%, а в среду, 11 марта, продолжила свой рост. На максимуме, достигнутом рано утром, стоимость барреля Brent поднималась до $39,59, что на 6,37% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

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Схожими темпами росла и цена нефти марки WTI. На пике стоимость барреля WTI поднималась 11 марта до отметки $36,33, что на 5,73% выше уровня предыдущего закрытия торгов.

нефть
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