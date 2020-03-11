Путин рассказал, как они с Трампом называют друг друга

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обращаются друг к другу по имени. Об этом российский лидер рассказал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
«Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сказал глава государства.
Он затруднился сказать, с кем из американских президентов, начиная с покинувшего Белый дом в январе 2001 года Билла Клинтона, ему было комфортнее общаться. «У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения», — отметил Путин. В частности, он вспомнил «добрые отношения» с Джорджем Бушем — младшим, занимавшим президентский пост в 2001-2009 годах.
Путин и Трамп, ставший президентом США в январе 2017 года, несколько раз встречались на полях крупных международных форумов, один раз провели полноценный двусторонний саммит — в июле 2018 года в Хельсинки. Также лидеры более 10 раз говорили по телефону. Последняя на данный момент встреча президентов РФ и США состоялась в июне 2019 года на полях саммита Группы двадцати в Осаке.
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