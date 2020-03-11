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За минувшие сутки на Донбассе погибли трое, ранены 9 украинских военнослужащих

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За минувшие сутки на Донбассе погибли трое, ранены 9 украинских военнослужащих

За минувшие сутки на Донбассе, вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков, погибло трое, ранено и травмировано 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины, зафиксированы провокационные обстрелы в районе участка разведения № 3 Богдановка — Петровское, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Вчера, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевое травмирование», — сказано в сводке штаба, опубликованной на официальной странице в Фейсбук в среду утром.

По информации штаба, 10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

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Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», также 9 обстрелов боевики совершили в районе оперативно-тактической группировки «Север».

В штабе подчеркнули, что на все враждебные обстрелы подразделения ООС прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

Донбасс, ООС
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