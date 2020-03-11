В Беларуси выявили еще два случая заболевания коронавирусом

Еще два случая заболевания новым коронавирусом выявлены в Беларуси у жителей Гомеля и Минска, сообщила в среду пресс-служба Минздрава страны.
«Еще два положительных теста на COVID-19 у граждан (из — ред.) Гомеля и Минска», — говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, общее число случаев заражения выросло до 11.
Во вторник ведомство сообщало, что общее количество зарегистрированных в стране случаев заболевания COVID-19 достигло девяти. Трое из заболевших излечились от коронавирусной инфекции.
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