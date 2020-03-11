Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40%

Доходы российского «Газпрома» от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы России.

Физический экспорт газа за отчетный период сократился на 11,9%, до 18,3 млрд куб. метров.