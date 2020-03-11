Италия выделяет €25 млрд на борьбу с коронавирусом и его последствиями

Совмин Италии принял решение выделить €25 млрд на поддержку семей и компаний в условиях чрезвычайной ситуации распространения коронавируса. Об этом объявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Мы выделили невероятную цифру — 25 млрд, которые не будут использованы все сразу, но понадобятся для преодоления трудностей», — сказал Конте.

Первоначально объявлялось о €7,5 млрд.