МОК прокомментировал сообщения о возможном переносе Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр 2020 года в Токио не рассматривали вопрос отмены соревнований или переноса их на другие даты, несмотря на распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оргкомитета.

Накануне член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады-2020 Харуюки Такахаси заявил, что если провести Игры летом не получится из-за коронавируса, то их нужно перенести на один или два года. По его словам, проведение соревнований без зрителей или их полная отмена принесут значительные финансовые потери.

В четверг, 12 марта, в Греции пройдет церемония зажжения олимпийского огня. В мероприятии примут участие около ста человек, при этом журналисты и зрители на церемонию допущены не будут.

Проведение Олимпиады в Токио запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года. На Играх в Японии будет разыграно 339 комплектов медалей — на 33 больше, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро.