Нарпдеп сообщила о введении в Украине карантина на три недели

Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Об этом написала народный депутат Виктория Сюмар в Facebook.

«Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля », - отметила она.

Согласно сообщению, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий, которые могут без зрителей происходить, и культурных мероприятий. Заседания Верховной Рады решили не отменять.

Также, по ее словам, будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.

Сюмар сообщила также, что правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

Ранее 11 марта власти Киева приняли решение о введении карантина на территории города, которым ученики школ и студенты переводятся на дистанционное обучение, ограничиваются массовые мероприятия, а также закрываются развлекательные центры.