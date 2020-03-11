Нарпдеп сообщила о введении в Украине карантина на три недели

Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
Об этом написала народный депутат Виктория Сюмар в Facebook.
«Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля », - отметила она.
Согласно сообщению, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий, которые могут без зрителей происходить, и культурных мероприятий. Заседания Верховной Рады решили не отменять.
Также, по ее словам, будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.
Сюмар сообщила также, что правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.
Ранее 11 марта власти Киева приняли решение о введении карантина на территории города, которым ученики школ и студенты переводятся на дистанционное обучение, ограничиваются массовые мероприятия, а также закрываются развлекательные центры.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016