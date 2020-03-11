Кабмин назначил нового представителя в парламенте

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Василий Мокан подтвердил информацию о том, что 11 марта во время заседания Кабинета министров Украины он был назначен представителем правительства в парламенте.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Официально подтверждаю, что сегодня на заседании Правительства я был назначен постоянным представителем Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины», — отметил Мокан.

Первоочередными задачами на этом посту он видит усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решениях Кабмина, организацию встреч Премьер-министра и министров с фракциями/группами и комитетами ВР.

Ранее о назначении Мокана постоянным представителем Кабмина в ВР сообщала народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

11 марта народный депутат от фракции «Слуга народа» Елена Шуляк заявила о том, что уходит с поста представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Она была назначена 15 ноября после того, как с соответствующей должности ушла Ирина Верещук.