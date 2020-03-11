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Польша закрывает все школы из-за коронавируса

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Польша закрывает все школы из-за коронавируса

Власти Польши приняли решение с понедельника закрыть все образовательные учреждения в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам заседания Правительственного центра кризисного управления премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«На встрече кризисного штаба мы приняли решение о закрытии всех образовательных учреждений на две недели с понедельника», — сказал он, подчеркнув, что детям лучше не выходить из дома.

«Ясно, что коронавирус, распространяющаяся эпидемия, может стать очень опасной. Вирус мутирует и распространяется быстро. Нужно действовать превентивно там, где только возможно», — сказал он, подчеркнув, что в соседних странах складывается сложная ситуация. «Мы хотим максимально замедлить распространение коронавируса», — добавил глава польского правительства.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский призвал ответственно подойти к происходящему. «Это не каникулы», — подчеркнул он, порекомендовав отказаться от посещения ресторанов, оставаясь дома и стараясь не заразиться и не заразить других.

Как пояснил министр национального образования Дариуш Пионтковский, процесс обучения будет остановлен всеми детскими садами, школами и образовательными учреждениями уже в четверг. Так как не все семьи могут быстро найти, с кем оставить ребенка в рабочее время, до понедельника в ряде случаев детей можно будет привести в детсад или школу для опеки, но никаких занятий проводиться не будет. Родителям власти предлагают рассмотреть возможность удаленной работы, предусмотрена выплата специального пособия для одного из родителей детей до восьми лет.

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В Польше на данный момент зафиксировано 25 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.

Польша, коронавирус
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