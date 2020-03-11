Цена на нефть снова пошла вниз

Темпы снижения нефтяных котировок в среду ускорились после выхода данных о большем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:45 в среду составляла $36,43 за баррель, что на $0,79 (2,12%) ниже уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $0,84 (2,44%) - до $33,52 за баррель.
Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 7,7 млн баррелей, увеличившись седьмую неделю подряд.
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