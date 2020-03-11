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Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого самолета

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Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого самолета

Власти Ирана согласны передать Украине с последующей передачей во Францию бортовые самописцы украинского самолета, сбитого иранскими военными в январе близ Тегерана. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter посол Украины в Канаде, представитель в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрей Шевченко.

«Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО в Монреале заявил, что Иран соглашается направить „черные ящики“ в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза», — написал Андрей Шевченко.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил 20 января, что власти страны передадут Украине информацию бортовых самописцев. Он отметил, что она будет прочитана в Киеве с использованием опыта Франции, Канады и США. Однако 22 января иранское агентство «Фарс», приводя высказывания министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами, сообщило, что расшифровка записей пройдет в Иране.

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Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет якобы по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

МАУ, Иран
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