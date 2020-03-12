Нацбанк ослабил гривну на 31 копейку

Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, ослабил официальный курс гривны на 31 копейку - до 25,624 гривны за доллар против 25,3135 гривны за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,0499 грн против 28,7916 грн накануне.