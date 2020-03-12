Украина готовит вторую эвакуацию из Китая

Украина начинает подготовку второй волны эвакуации своих граждан из Китая, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
«МИД вместе с Министерством инфраструктуры начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольство Украины известно о 41 гражданине, которые находятся в Ухане. Из них десять изъявили желание эвакуироваться», — отметил он.
Кулеба призвал украинцев, которые готовы вернуться из Китая на родину, обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет формировать списки.
Кулеба также отметил, что связался по телефону с украинкой Анастасией Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из Уханя раньше, потому что не захотела расставаться со своей собачкой.
Глава МИД отметил, что «сам собачник» и совершенно понимает ее чувства. По словам Кулебы, была достигнута договоренность о следующем алгоритме. Поскольку власть Уханя позволила жителям выезжать за пределы города и путешествовать в пределах Китая, Анастасия поедет в Пекин и пройдет все необходимые процедуры для надлежащего оформления своей собаки.
Кулеба поручил посольству Украины в Пекине всячески способствовать девушке. Он заверил, что Украина не оставит без помощи ни одного своего гражданина.
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