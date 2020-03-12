НБУ продавал на аукционе доллары по 25,813 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты в четверг удовлетворил 23 заявки на сумму $75,9 млн, сообщается на сайте центробанка.

На аукцион объемом до $200 млн было подано 30 заявок на общую сумму $86,4 млн по курсу от 25,7 грн/$1 до 25,84 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 25,8 грн/$1.

Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,813 грн/$1.