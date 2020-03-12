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Bloomberg считает, что низкая себестоимость добычи нефти поможет России выстоять в ценовой войне

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Bloomberg считает, что низкая себестоимость добычи нефти поможет России выстоять в ценовой войне

Низкая себестоимость добычи, гибкая налоговая система и плавающий курс рубля помогут России выстоять в ценовой войне на рынке нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America и Raiffeisenbank.

Согласно данным агентства, крупнейшие российские добытчики в 2019 году потратили меньше $4 для извлечения одного барреля нефти. Вместе с расходами на перевозку и капитальными затратами общая стоимость добычи одного барреля по итогу не превышает $20. Таких показателей российским компаниям удается достичь за счет развитой инфраструктуры на месторождениях и эффективной работы железных дорог и трубопроводов.

Кроме того, фискальная система в России устроена так, что в период падения цен на нефть снижается и налоговая нагрузка на добывающие компании, говорится в сообщении. По расчетам аналитиков, при цене нефти в $50 за баррель нефтекомпании отчисляют более 40% своих доходов на налоги, но при цене в $25 этот показатель снижается до 20%, а в случае ценового коридора в $15-20 налоговая нагрузка практически незаметна.

Ослабление же курса рубля позволит российским нефтяникам увеличить капитальные затраты в рублевом эквиваленте. Это возможно благодаря тому, что российские компании получают часть своих доходов в долларах, а тратят практически исключительно в рублях. Этот факт облегчает жизнь добытчикам в случае ослабления рубля к доллару, тогда как зарубежным конкурентам приходится затянуть пояса.

Все это может сделать российские компании единственными в мире, кто способен противостоять Саудовской Аравии в ценовой войне, подытоживает агентство.

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Цена на нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель.

нефть
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Четверг, 12 марта 2020
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