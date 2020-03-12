МАУ отменит около 2000 рейсов из-за коронавируса

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) отменит около двух тысяч рейсов весной этого года из-за распространения коронавируса Covid-19 в мире.

Об этом сообщает авиакомпания в Facebook.

«Как и все другие авиакомпании мира, МАУ должно продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенные рядом стран. Именно поэтому весной 2020 г. будет отменено около 2000 рейсов» , - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сейчас контактный центр МАУ перегружен, и просят прощения у пассажиров, если время ожидания дольше, чем обычно.

«Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов за несколько дней до вылета, а также следить за правилами въезда стран, в которые они направляются», — отмечают в авиакомпании.

МАУ также обращает внимание, что ограничения могут вводиться и сниматься в сжатые сроки, о любых дальнейших изменениях в расписании будут информировать дополнительно — на сайте и в социальных сетях.

«Авиакомпания проактивно будет связываться с пассажирами, которые при бронировании оставили свои прямые контакты», — отмечают в МАУ.

Авиакомпания также отмечает, что тесно сотрудничает с национальными и международными органами в вопросах недопущения дальнейшего распространения коронавируса и выполняет все требования ВОЗ, Министерства здравоохранения Украины и стран назначения.