Трамп доволен тем, что РФ и Саудовская Аравия поругались из-за нефти

Президент США Дональд Трамп удовлетворен тем, что разногласия между Россией и Саудовской Аравией по поводу объемов добычи нефти привели к снижению цен на топливо на мировом рынке. Об этом американский лидер заявил в четверг журналистам на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.
Главу администрации США попросили прокомментировать состоявшийся у него в понедельник телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. «Я его спросил, что происходит. У них спор с Россией. Из-за этого цены на нефть снизились», — ответил Трамп.
«Могу вам сказать, что цены на нефть сейчас на таком уровне, о котором я бы только хотел мечтать. Цены на бензин сильно опускаются. А снижение цен на бензин — это как сокращение налогов. Откровенно говоря, это все равно что крупное сокращение налогов для потребителей. Так что кое-что в этом мне нравится», — подчеркнул хозяин Белого дома.
На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016