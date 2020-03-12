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В Украине подтверждены два новых случая коронавируса

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В Украине подтверждены два новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале «Коронавирус_інфо».

«В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на данный момент пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, а также происходит работа с контактами.

В свою очередь пресс-служба Черновицкой ОГА проинформировала, что мужчина с коронавирусной инфекцией был госпитализирован еще 10 марта.

Также сообщается, что с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в Черновцах в течение дня 12 марта госпитализированы еще 2 человека.

Ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.

коронавирус
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Четверг, 12 марта 2020
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