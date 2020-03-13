Нацбанк продолжает снижать официальный курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 13 марта 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 23 копейки - до 25,858 грн за доллар против 25,624 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,054 грн против 29,0499 грн накануне.

Отметим, что 10 марта официальный курс гривны к доллару США был установлен на уровне 24,9215 грн за доллар. С начала рабочей недели Нацбанк ослабил курс гривны к доллару на 94 копейки.