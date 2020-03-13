Путин возмущен слишком высокими зарплатами глав местных госкомпаний

Президент РФ Владимир Путин признался, что его коробит и задевает ситуация, когда руководство госкомпаний получает непомерно большие зарплаты.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат таких топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета.

Путин отметил, что это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. «Не так все просто, как казалось бы на первый взгляд», — констатировал президент РФ. Он добавил, что говорил на этот счет с самими топ-менеджерами, которые пояснили, что «нанимают большое количество иностранных специалистов, они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда».

По словам Путина, госкорпорации «вынуждены их брать и платить им зарплату», адекватную рыночной, при этом соблюдая определенную разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных. Он добавил, что нигде в мире руководитель не получает меньше своих работников.

Глава российского государства привел аналогию с зарплатами военных и гражданских летчиков, когда труд пилотов пассажирских авиалиний стал оплачиваться выше просто потому, что авиакомпании стали брать на работу иностранцев. «Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на „Боингах“, на европейских машинах, — пояснил Путин. — Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты».

Теперь, по его словам, военные летчики с удовольствием уходят на должность второго пилота в гражданскую авиацию, потому что в армии они стали получать меньше. Президент РФ заметил, что это «сразу перекосило рынок труда».