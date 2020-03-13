Первый случай инфицирования коронавирусом в Китае выявили еще в ноябре

Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.
Согласно официальным данным, первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55 -летний житель провинции Хубэй. Начиная с этого момента, органы здравоохранения каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев инфицирования.
К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января — уже до 381.
Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Китае 8 декабря.
30 декабря китайский врач Ли Вэньлян сообщил в социальной сети WeChat об обнаружении новой болезни, «похожей на атипичную пневмонию». На это сообщение тут же отреагировали местные правоохранительные органы, которые поначалу обвинили его в распространении слухов.
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