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Рада может собраться не внеочередное заседание из-за коронавируса

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Рада может собраться не внеочередное заседание из-за коронавируса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что к середине следующей недели парламент проведет внеочередное заседание для принятия документов, необходимых для противодействия распространению коронавируса.
Об этом он сказал на брифинге 13 марта, сообщает Укринформ.

«Нужно сформировать повестку дня, потому что мы не можем просто созвать заседание. Если бы была такая возможность, сделали бы уже сегодня. Там должен быть ключевой перечень вопросов, которые будут рассматриваться, чтобы ничего не потерять и подготовить именно те законопроекты, которые, действительно просто необходимо будет рассмотреть, на это еще нужно некоторое время. Я надеюсь, что к середине следующей недели мы сможем провести такое заседание », - сказал спикер.

Он добавил, что заседание будет посвящено «тем законопроектам и решениям Верховной Рады, которые будут связаны с неотложными действиями, связанные с постановлением Кабинета министров и другими вызовами, появляющимися уже также сегодня».

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По мнению Разумкова, решение о созыве внеочередного заседания будет принято на следующей неделе.

«Такое решение может быть принято тремя способами: внеочередное заседание проходит или благодаря подписям 150 народных депутатов Украины, или по обращению президента государства, или по решению Согласительного совета», — сказал спикер.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец высказался за созыв внеочередного заседания Верховной Рады для принятия закона, который предусматривает ряд мер по защите Украины от противодействия коронавирусной болезни Covid-19.

 

Верховная Рада, коронавирус
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