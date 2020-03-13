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Ситуация с водой в Крыму остается напряженной

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Ситуация с водой в Крыму остается напряженной

Ситуация с водоснабжением жителей аннексированного Крыма остается напряженной, как и в прошлом году, сообщил журналистам глава российского Гидрометцентра Сергей Борщ.

«Ситуация там остается стабильно напряженной. В текущем году она пока остается такой же», — сказал Борщ.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что объем стока в основные водохранилища Крыма составил от 30 до 60% от нормы.

В начале февраля глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. При этом используемый полезный объем воды в Симферополе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал он. Глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой. Позже премьер «республики» Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города — быть максимально готовыми к различным сценариям развития.

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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была полностью прекращена.

Крым
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