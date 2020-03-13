ЕС продлил еще на полгода санкции против России

Совет Европы продлил до 15 сентября 2020 года санкции, введенные в 2014 году в отношении российских компаний и физических лиц в связи с совершением им действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В сообщении Совета Европы говорится, что ограничительные меры продолжат действовать в отношении:

175 физических лиц — граждан России и Украины;

44 организаций и компаний

Из санкционного списка были исключены два человека:

умерший 6 октября 2019 года зампред Совета Федерации РФ Евгений Бушмин;

умерший 16 мая 2019 года председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Валерий Медведев, руководивший в 2014 году подготовкой к проведению в Севастополе «референдума» о присоединении к России.

Напомним, что данные санкции продлеваются каждые полгода.