ЕС продлил еще на полгода санкции против России

Совет Европы продлил до 15 сентября 2020 года санкции, введенные в 2014 году в отношении российских компаний и физических лиц в связи с совершением им действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В сообщении Совета Европы говорится, что ограничительные меры продолжат действовать в отношении:
175 физических лиц — граждан России и Украины;
44 организаций и компаний
Из санкционного списка были исключены два человека:
Напомним, что данные санкции продлеваются каждые полгода.
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