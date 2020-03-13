ВОЗ объявила о росте числа жертв вируса выше отметки в 5 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 превысило «трагическую отметку» в 5 тыс., заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По данным издания South China Morning Post, в мире от коронавируса умерло уже 5096 человек, по данным аккумулирующего сообщения из разных стран портала Worldometer — 5122, по данным Университета Хопкинса — 5088.

По словам главы ВОЗ, общее число заражений, информация у которых есть у ВОЗ, превысило 132 тыс. человек, случаи инфицирования выявлены в 123 странах и территориях. Особенно тяжелая ситуация складывается в Европе, отметил глава ВОЗ.

«Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19, здесь зарегистрировано больше случаев заражения и смертей, чем во всем остальном мире за исключением Китая. Сейчас в Европе ежедневно регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае на пике эпидемии», — сказал Гебреисус.