Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.
«С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского сообщения, в первую очередь суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства», — сказал он.
На уточняющий вопрос о том, останутся ли открытыми пункты пересечения границы железнодорожным, автомобильным и морским транспортом Разумков ответил, что «по состоянию на сегодня ситуация именно такая».
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге в пятницу, что Украина через 48 часов закроет на две недели въезд для иностранных граждан. При этом он подчеркнул, что «граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться» на родину. В Мининфраструктуры страны уточнили при этом, что указанный запрет не будет касаться международных перевозок..
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