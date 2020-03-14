За сутки коронавирусом в Китае заразились только 11 человек

Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 13 человек, а 1430 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом в субботу сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР. При этом количество заразившихся увеличилось на 11 — из них 7 случаев были ввезенными.
По данным ведомства, общее число заболевших в Китае достигло 80 824 человек, выздоровели 65 541, умерли 3189.
Как следует из государственной статистики КНР, количество приехавших заразившихся почти вдвое превышает число случаев передачи инфекции внутри страны. Четыре случая ввезенного коронавируса зарегистрированы в Шанхае, два — в Ганьсу, один — в Пекине.
Как сообщил комитет, в провинции Хубэй за минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая заражения, все они в центре региона Ухане, с которого и началась пандемия. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 13 (десять из них зафиксированы в Ухане), до 3075. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 52 943.
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