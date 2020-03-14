Минфин переводит часть сотрудников на дистанционную работу

Министерство финансов Украины переводит часть своих работников на дистанционную работу с понедельника, 16 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Для сохранения здоровья сотрудников Министерства и с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом Covid-19 (коронавирус), часть работников Минфина будут исполнять свою работу дистанционно с понедельника, 16 марта 2020 года. Прежде всего речь идет о лицах, имеющих детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что технические возможности для дистанционного режима работы уже обеспечены.

В Минфине отмечают, что все зарубежные командировки отменены, а официальные встречи будут проводиться в режиме конференц-связи.

В пресс-службе заверили, что Министерство финансов работает в штатном режиме и продолжает исполнять все свои функции. Руководство Минфина присутствует на своих рабочих местах.

Напомним, ранее правительство приняло решение проводить заседания в онлайн-режиме.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса.