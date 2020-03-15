В Украине не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 15 марта, в Украине зафиксировано только три случая инфицирования Covid-19, еще 12 сообщений о подозрении инфицирования находятся на стадии проверки, сообщил Telegram канал «Коронавирус-инфо».

«По состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19: в Черновицкой области — два случая и в Житомирской — один (летальный). Всего с начала 2020г. в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на Covid-19 (3 случая подтверждены лабораторно, 64 — отрицательные, коронавируса нет, 12 — исследуются). С начала года вирусологический референс-лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на новую коронавирусной инфекцией Covid-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на Covid-19 (Черкасская — 1, Волынская — 1, Черновицкая — 5, Ровенская — 3, Киевская — 1, Тернопольская — 1).