В Японии вступил в силу запрет на спекуляцию медицинскими масками

Запрет на перепродажу по завышенным ценам медицинских масок вступил в силу с воскресенья в Японии в связи с сохраняющейся угрозой распространения в стране коронавируса и острого дефицита этой продукции. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
По его информации, перепродажа по ценам выше, установленных производителями, будет караться годом тюремного заключения или штрафом в размере 1 млн иен (около $10 тыс.). Это касается как розничной торговли в аптеках и торговых точках, так и всех действующих в стране интернет-аукционов. В то же время власти Японии оказывают поддержку производителям, намереваясь довести производство медицинских масок до 600 млн единиц в месяц. К производству этого товара подключились компании, которые ранее не были напрямую связаны с данной отраслью, в частности специализирующаяся на производстве электроники корпорация Sharp.
По последним данным, в Японии выявлено 1489 тыс. случаев заражения, из которых 697 приходятся на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который почти на протяжении месяца находился на карантине в порту японского города Иокогама. Умер 31 человек, включая семерых пассажиров круизного судна.
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