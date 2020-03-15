Молдова тоже закрывает границу из-за коронавируса

Молдова с 17 марта закрывает наземную границу, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за опасности распространения коронавируса. Об этом в ходе брифинга в воскресенье сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

«В ночь с понедельника на вторник приостанавливаются все коммерческие авиарейсы, независимо от направления. Это абсолютно необходимая мера. — сказал Кику. — В это же время будет запрещено пересечение наземной границы иностранцами, за исключением дипломатов и постоянно проживающих в республике», — объявил премьер.

Ранее власти Молдовы закрыли все учебные заведения и запретили массовые мероприятия. В субботу число зараженных здесь выросло на треть, до 12 человек, однако местные власти готовятся к гораздо худшему сценарию, когда число заболевших может превысить тысячу человек.