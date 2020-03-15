Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Германия закрывает с понедельника, 16 марта, с 08:00 по местному времени (09:00 по Киеву), границы с Австрией, Францией и Швейцарией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.

По данным издания, такое решение принято по итогам телеконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера, премьер-министров федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саара. В то же время власти ФРГ намерены сохранить свободное передвижение товаров.