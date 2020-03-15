В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев

Украина в воскресенье эвакуирует 95 своих граждан из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией в рамках противодействия распространению нового корнавируса Covid-19, сообщает Правительственный портал.
«По инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта Борисполь в 16:00. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина. Он совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) — Венеция (аэропорт Марко Поло) — Киев (Борисполь)», — говорится в сообщении.
Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные будут обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).
«Нами проведены все необходимые исследования, для того чтобы понять состояние здоровья пассажиров. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на Covid-19», — рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, говорится в сообщении.
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