Войти
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
позиция
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
Зеленский призвал всех граждан вернуться в страну в течение 3 суток
официально
Зеленский призвал всех граждан вернуться в страну в течение 3 суток

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев

230
В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев

Украина в воскресенье эвакуирует 95 своих граждан из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией в рамках противодействия распространению нового корнавируса Covid-19, сообщает Правительственный портал.

«По инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта Борисполь в 16:00. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина. Он совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) — Венеция (аэропорт Марко Поло) — Киев (Борисполь)», — говорится в сообщении.

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные будут обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

Читайте также: АМКУ проведет расследование по факту повышения МАУ цен на билеты

«Нами проведены все необходимые исследования, для того чтобы понять состояние здоровья пассажиров. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на Covid-19», — рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, говорится в сообщении.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 15 марта 2020
Суббота, 14 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Особенности Зеленского

«Сказал и обязательно не сделал». Почти ничего. Или сделал наоборот. Почему? Потому что сценарий предполагает только заранее продуманные монологи. Но не предполагает обязательное выполнение сказанного. В сценарии ведь всегда есть монтаж и «само собой получилось».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016