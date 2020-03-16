Россия закрыла два автомобильных пункта пропуска в Украину

Два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу, ранее функционировавшие в Белгородской области, с 16 марта приостановили работу в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

«Временно приостанавливают работу автомобильные пункты пропуска через государственную границу, ранее функционировавшие в пределах Белгородской области: Краснояружский район „Колотиловка“ (Россия) — „Покровка“ (Украина), Валуйский район „Логачевка“ (Россия) — „Пески“ (Украина)», — сказали в пресс-службе.