Американцы скупают оружие и патроны на фоне паники из-за нового вируса

Жители США в условиях паники из-за распространения нового коронавируса стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные «наборы для выживания». Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.
«Я за два часа продал 12 пистолетов», — приводит телеканал слова владельца оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэла Вона. Продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз, отметил он. «Всегда, когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх», — добавил Вон.
В некоторых местах в оружейные магазины выстраиваются длинные очереди, люди стоят по несколько часов, указал Fox News. Как объясняют сами американцы, они опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка, подчеркивает телеканал. «Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи», — заявил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.
Опасаясь того, что вспышка вызываемого коронавирусом заболевания прервет цепочки поставок продуктов в магазины, жители страны также скупают сухие пайки и «наборы для выживания». «Люди хотят, чтобы у них были запасы под рукой, если поставки продовольствия прервутся», — цитирует Fox News менеджера одного из магазинов Джо Мэйсона.
Как отметила в воскресенье телекомпания СNN со ссылкой на оценки федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 3482, умерли 65 человек.
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