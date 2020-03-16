В Киеве пока не будут ограничивать пользование транспортом

В Киеве пока не ограничивают пользование общественным транспортом, но просят киевлян не передвигаться по городу без крайней необходимости.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба мэра.
«Пользование (общественным транспортом) мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, — которые не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. — На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. в метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это — ваша безопасность и безопасность окружающих людей», — подчеркнул мэр Киева.
Он отметил, что городские власти будут работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. Департаментам КГГА доведены требования по временной отмене совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАП — при необходимости принимать граждан, но по предварительной онлайн-записи.
«Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. — Их будут доставлять домой», — отметил Кличко.
Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также — ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.
По последним данным, в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев Covid-19. Из них четыре — в Черновицкой и один в Житомирской области.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016