В Киеве пока не будут ограничивать пользование транспортом

В Киеве пока не ограничивают пользование общественным транспортом, но просят киевлян не передвигаться по городу без крайней необходимости.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба мэра.

«Пользование (общественным транспортом) мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, — которые не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. — На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. в метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это — ваша безопасность и безопасность окружающих людей», — подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что городские власти будут работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. Департаментам КГГА доведены требования по временной отмене совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАП — при необходимости принимать граждан, но по предварительной онлайн-записи.

«Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. — Их будут доставлять домой», — отметил Кличко.

Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также — ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

По последним данным, в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев Covid-19. Из них четыре — в Черновицкой и один в Житомирской области.