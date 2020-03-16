В России число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 30 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса, передают местные СМИ.
«В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — сказала она.
Голикова отметила, что только два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести из-за незначительной одышки. «Никто из них не требует перевода на искусственную вентиляцию легких и применения аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации», — подчеркнула вице-премьер.
Кроме того, все госпитализированные были помещены в инфекционные боксы, определен круг лиц, с которыми они контактировали в России. Их сейчас лабораторно обследуют.
По словам Голиковой, семь пациентов с коронавирусом в России заразились им при контакте с инфицированными на территории страны. «Из 93 случаев 86 заболеваний — завозные, семь человек — это контактные», — сказала она.
Порядка 15 тыс. человек находятся под контролем из 50 тыс., находившихся под медицинским наблюдением по прибытии из других стран в связи с коронавирусом, все они здоровы.
По словам российского вице-премьера, порядка 100 тыс. тест-систем для определения коронавирусной инфекции производится в России ежедневно, на данный момент в стране имеется почти 710 тыс. таких систем.
Голикова также сообщила, что на сегодняшний день в России проведено уже более 104 тыс. исследований на наличие вируса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016