В Киеве Рада собралась на внеочередное заседание

В Киеве проходит внеочередное заседание Верховной Рады, запланированы внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, народные депутаты планируют внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции в стране.

Депутаты также собираются рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных и медицинских средств, которые покупает лицо, уполномоченное на осуществление закупок в сфере охраны здоровья, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по повышению доступности лекарственных средств.

Предлагается также включить в повестку дня и принять решение по вопросам организации работы Верховной Рады на период действия карантина и внести изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады 9-го созыва.